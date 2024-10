Le jeu phénomène Palworld pourrait à l’avenir faire son apparition, sous une forme ou une autre, sur Android et iOS, à condition bien sûr que la plainte de Nintendo n’aboutisse pas. Le studio Krafton, qui est aussi derrière le portage mobile de PUBG, a annoncé son intention de « réinterpréter et mettre en œuvre fidèlement » les principaux éléments de gameplay de Palworld pour l’adapter à l’environnement mobile. Que cette adaptation soit confiée au même groupe de développeurs à qui l’on doit PUBG sur mobile est plutôt de bon augure pour un portage de cet envergure.

Dans Palworld, le joueur doit capturer des bestioles dans un monde ouvert, puis se servir des compétences de ces mêmes monstres pour faire du craft ou tout autre chose

Un obstacle majeur se dresse évidemment devant ce projet : le procès en cours intenté par Nintendo et The Pokémon Company contre Pocketpair, le développeur de Palworld, pour violation de brevet. Cette action en justice, qui concerne apparemment des similitudes dans la façon de capturer les créatures dans les deux jeux (et non principalement le design de ces mêmes créatures comme on aurait pu logiquement le penser), jette une ombre importante sur tous les projets à venir autour de Palworld et à fortiori sur une version Android et iOS du jeu.