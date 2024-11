Remedy a annoncé que son jeu Control Ultimate Edition sera disponible sur Mac le 12 février 2025. Nous avions eu un aperçu du titre lors de la WWDC 2024 au mois de juin.

Control Ultimate Edition contient le jeu original, les correctifs post-lancement et les extensions du season pass. Il n’a pas été révélé si cette version inclut les mises à jour pour les consoles de la génération actuelle comme la PlayStation 5 et les Xbox Series X/S.

Pour ceux qui ne le savent pas, Control est un jeu vidéo qui mélange habilement action, aventure et éléments surnaturels dans un univers intrigant. Sorti à l’origine en 2019, il plonge les joueurs dans l’histoire de Jesse Faden, une jeune femme à la recherche de son frère disparu, pris au piège dans un mystérieux bâtiment appelé le Federal Bureau of Control (FBC). Ce lieu, une immense structure labyrinthique, est le centre d’études sur des phénomènes paranormaux et abrite des objets et créatures aux pouvoirs incommensurables. À travers des décors en constante évolution et des environnements perturbés par des forces invisibles, le joueur explore cet étrange complexe, tout en découvrant ses propres capacités surnaturelles.

Control Ultimate Edition apparaît déjà sur le Mac App Store, son prix est de 39,99€. Vous pouvez le précommander dès maintenant si vous le souhaitez. Il nécessitera un Mac Apple Silicon (M1, M2, M3, M4 et les variantes Pro, Max et Ultra) et macOS Sonoma au minimum.