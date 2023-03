Les relations entre Apple et les développeurs restent particulièrement compliquées. Si l’App Store et dans une moindre mesure le Mac App Store restent des boutiques lucratives pour un grand nombre de développeurs, la manière dont Apple communique ou plutôt ne communique pas avec les devs est souvent pointée du doigt. Outre une mauvaise communication, les procédures de validation sont aussi souvent sujettes à caution. Ainsi, le jeu un brin culte Untitled Goose Game a été refusé deux fois de suite par Apple, et dans des conditions tellement lamentables que l’éditeur Panic a préféré arrêté les frais et se contenter de la disponibilité du jeu sur Steam et l’Epic Games Store.

Sur Mastodon, le développeur-concepteur Cabel Sasser déclare ainsi qu’Untitled Goose Game a d’abord été refusé par Apple…parce qu’il n’était pas possible de « sauter » le générique de fin ! Une petite modif du code plus tard, et le jeu était fin prêt à rentrer dans le Mac App Store. Sauf que les petits lutins pas malins d’Apple ont alors décidé de lui barrer la route pour « autre chose », sans précision sur la nature des problèmes rencontrés. Ulcéré par cette réponse d’Apple, l’éditeur Panic a alors pris la décision de laisser le jeu uniquement sur Steam et l’Epic Games Store (où la version macOS peut d’ailleurs être téléchargée). Le comportement lunatique des équipes de validation est d’autant plus incompréhensible ici que d’autres jeux de l’éditeur sont bien présents dans le Mac App Store, à l’instar de l’excellent Firewatch.

Cette histoire assez pathétique montre à quel point Apple « reste à l’ouest » lorsqu’il s’agit de jeux vidéo, une absence de connaissance du secteur qui se traduit aussi par une gestion anarchique d’Apple Arcade : le service par abonnement, qui accueillait encore il y a quelques mois de véritables pépites indés, ne propose plus désormais que des petits jeux sans importance ou de simples adaptations de titres déjà disponibles dans l’App Store (version +).