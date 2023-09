C’est le jeu le mieux noté de l’année : le jeu de rôle Baldur’s Gate 3 du studio Larian arrivera dans sa version complète sur Mac le 21 septembre prochain (et un peu plus tard dans l’année sur Xbox Series). Baldur’s Gate 3 était jusqu’ici uniquement disponible en early access sur macOS, et seul le premier chapitre du jeu était jouable (soit 20 heures de jeu tout de même…). Le décalage avec la sortie PC n’aura pas été trop long (le jeu a été lancé le 3 août dernier sur PC) et l’arrivée d’un jeu de ce calibre sur Mac est un signe de plus qu’Apple est de nouveau dans le game.

Thank you from the fiery infernal engine we keep in place of our heart. ❤️‍🔥 We couldn't have asked for a better response to Baldur's Gate 3.

Patch 3 is coming September 21 with full support for BG3 on Mac.

Gather your party: https://t.co/t4tqKMspNm pic.twitter.com/jyUUpxCKc4

— Larian Studios (@larianstudios) September 13, 2023