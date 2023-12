Après la version PC, PlayStation et Xbox, voici que Stray débarque sur Mac. Le jeu avec des chats a beaucoup fait parler de lui lors de sa sortie l’année dernière sur les autres supports.

Stray vient ronronner sur Mac

Stray est un jeu d’aventure où l’on incarne un chat en vue à la troisième personne. L’action se déroule sous les néons des ruelles d’une cyber-cité en déclin et dans les décors glauques de ses recoins les plus miteux. Explorez les environs, défendez-vous contre des menaces inattendues et résolvez les énigmes de ce lieu inhospitalier qui n’héberge que de modestes droïdes et des créatures dangereuses.

En chemin, le chat se liera d’amitié avec un drone volant se présentant sous le nom de B-12. Avec l’aide de son nouveau compagnon, il essaiera de trouver un moyen de s’enfuir.

Stray est disponible au téléchargement sur le Mac App Store pour 27,99€, tout comme sur Steam. Mais l’offre en cours sur Steam est plus intéressante, avec le jeu disponible temporairement pour 18,47€. Autant en profiter. Ce prix est valable jusqu’au 11 décembre. Après cela, ce sera 27,99€.

Le jeu est compatible avec tous les Mac Apple Silicon. Cela signifie qu’il faut un modèle avec une puce M1, M2, M3 ou les variantes Pro/Max/Ultra. Ceux qui ont un Mac avec un processeur Intel sont donc exclus.

Pour information, Stray a reçu plusieurs récompenses, dont le prix du jeu PlayStation de l’année aux 40e Golden Joystick Awards. Il a également été nommé à six reprises aux Game Awards 2022 (les « Oscars du jeu vidéo ») et a notamment remporté le prix du meilleur jeu indépendant. Citons aussi la cérémonie française Pégase, où il a remporté les prix du meilleur jeu vidéo et du meilleur jeu vidéo indépendant.