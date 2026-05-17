Le nouveau Siri d’iOS 27 s’appuyant sur l’intelligence artificielle pourrait bien avoir l’étiquette « bêta », alors que l’assistant aurait dû voir le jour il y a deux ans. Mark Gurman de Bloomberg rapporte que les versions test d’iOS 27 affichent déjà un label « bêta ».

Siri IA a du retard et serait lancé en bêta

Le point intéressant, c’est que cette logique ne serait pas réservée qu’aux tests internes. La fuite du jour révèle une utilisation possible de cette approche dans les bêtas d’iOS 27 pour les développeurs, voire au moment du lancement public à l’automne.

Ce ne serait pas la première fois. Apple avait déjà lancé Siri comme une bêta en 2011, avant de retirer cette mention en 2013 avec iOS 7. Autrement dit, le fabricant pourrait réutiliser cette technique pour gérer les attentes autour d’un assistant qui revient justement après une longue séquence de reports. Ce choix servirait à la fois à signaler que le produit évolue encore et à se laisser plus de marge sur les défauts de lancement.

De plus, les versions internes d’iOS 27 incluent un réglage pour quitter la bêta de Siri. Ce qui reste flou, c’est le lien entre cette option et la désactivation déjà existante d’Apple Intelligence que l’on trouve dans les réglages de l’iPhone.

Tout cela sera présenté le 8 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026. C’est lors de ce rendez-vous qu’Apple annoncera iOS 27 avec le nouveau Siri IA qui s’appuiera sur Google Gemini.