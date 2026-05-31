L’une des principales grosses nouveautés d’iOS 27 sera le nouveau Siri IA et l’assistant aura même le droit à une application dédiée façon chatbot. Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’elle pourra se synchroniser entre les iPhone, iPad et Mac via iCloud.

iCloud pour synchroniser les conversations de l’application Siri

Le fait que l’application Siri se synchronise entre appareils n’est pas vraiment une révélation, mais plus une confirmation. L’idée est de pouvoir commencer une conversation avec l’intelligence artificielle sur un appareil, puis la reprendre exactement au même endroit sur un autre appareil. Par exemple, vous pouvez débuter sur un iPhone et prendre plus tard votre iPad ou votre Mac pour retrouver la même conversation. La synchronisation passera par iCloud.

L’application autonome de Siri sera similaire dans l’idée à ce que proposent déjà ChatGPT, Gemini ou Claude. L’application inclura l’historique des conversations consultable en liste ou en vignettes résumées, un champ de saisie textuelle, un mode vocal et un sélecteur de pièces jointes pour analyser des documents et des photos. Elle affichera aussi des cartes visuelles enrichies couvrant l’actualité, la météo, les scores sportifs, ainsi que les données personnelles de l’utilisateur : notes, SMS, e-mails, contacts, calendrier et rappels.

Mais le vrai intérêt du nouveau Siri IA sera son intégration au niveau d’iOS 27. L’utilisateur pourra l’invoquer un peu partout pour réaliser différentes tâches. L’assistant pourra par exemple consulter les disponibilités d’un utilisateur avant de planifier un rendez-vous, détecter les chevauchements dans son agenda et rédiger des e-mails ou des notes en s’appuyant à la fois sur le contenu Web et les données présentes sur l’appareil. Ces fonctions s’ajoutent aux capacités annoncées en 2024 et jusqu’ici retardées, notamment la compréhension des données personnelles et l’analyse du contenu affiché à l’écran.

Apple présentera iOS 27 et le nouveau Siri IA à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 qui aura lieu le 8 juin à 19 heures.