Apple prépare pour iOS 27 l’intégration de Siri IA directement dans l’application Appareil photo sur iPhone avec une analyse visuelle pilotée par des services d’intelligence artificielle tiers, tandis que l’application Photos gagne de nouveaux outils d’édition basés sur Apple Intelligence. Bloomberg publie aujourd’hui des images montrant à quoi cela ressemblera. Il y a également eu des images du nouveau Siri à retrouver sur cet article dédié.

Siri IA dans l’app Appareil photo sur iOS 27

L’application Appareil photo sur iPhone accueillera Siri comme un mode dédié, au même niveau que la photo ou la vidéo. Cette intégration remplace la fonction d’intelligence visuelle actuelle, jusqu’ici cantonnée au bouton de commande de l’appareil photo, et permet de photographier un objet pour le faire analyser par un agent IA tiers ou le soumettre à une recherche d’image inversée via Google. Élever cette fonction au rang de mode natif dans l’application Appareil photo vise à augmenter son adoption et à préparer les utilisateurs à des produits futurs comme des lunettes connectées ou des AirPods avec caméras.

L’application Appareil photo d’iOS 27 fera par ailleurs l’objet d’une refonte visuelle et fonctionnelle. Les commandes principales migrent vers le centre supérieur de l’interface et un nouvel espace « Ajouter des widgets » permet de personnaliser la rangée de raccourcis affichée en haut de chaque mode de capture. Les utilisateurs pourront y substituer des réglages professionnels comme les ajustements de profondeur ou mettre en avant des outils comme le minuteur ou le mode Nuit, une évolution clairement destinée aux photographes avancés.

Des outils IA dans l’app Photos, avec l’édition vocale en test

Pour sa part, l’application Photos recevra deux nouvelles fonctions issues d’Apple Intelligence : Reframe, qui modifie la perspective d’une photo, et Extend, qui génère par intelligence artificielle des portions supplémentaires d’une image pour en élargir le cadre. Des capacités similaires existent depuis plusieurs années chez Google et d’autres concurrents.

Apple travaille également sur une édition photo par commande en langage naturel, vocale ou textuelle, permettant de demander directement des modifications précises comme un recadrage ou un changement de couleurs. Cette fonction pourrait toutefois ne pas figurer dans la première version d’iOS 27. Le système embarquera aussi un correcteur grammatical parmi plusieurs nouvelles fonctions d’écriture assistée par IA planifiées pour cette mise à jour.

Apple présentera iOS 27 le 8 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026.