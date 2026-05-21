L’une des grosses nouveautés d’iOS 27 sur iPhone sera le tout nouveau Siri plus intelligent s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Mais vient une question : l’assistant sera-t-il disponible en français au départ ou uniquement en anglais ?

Il se trouve qu’Apple a présenté cette semaine plusieurs nouvelles fonctionnalités d’accessibilités qui feront justement leurs débuts avec iOS 27. Le problème est que certaines d’entre elles reposeront sur Apple Intelligence et seront uniquement disponibles en anglais au départ.

Apple explique que les utilisateurs ayant des handicaps physiques pourront piloter l’iPhone ou l’iPad entièrement à la voix sans devoir retenir les libellés exacts d’un bouton ou d’un menu. À la place, ils pourront simplement décrire ce qu’ils voient à l’écran avec des formulations naturelles, comme demander d’ouvrir un guide sur les meilleurs restaurants ou d’ouvrir un dossier violet. Cela passera par la fonction du contrôle vocal. Voici une démonstration vidéo d’Apple.

Correct me if I’m wrong but it sure looks like Apple just casually dropped agentic AI being built into iPhone Yes, in this video it’s being used for Voice Control, but if a person can control their iPhone with natural language so can an AI agent! pic.twitter.com/S6DQOiQGsO — Dylan (@DylanMcD8) May 19, 2026

Siri IA en anglais… et aussi en français ?

Mais voilà un problème avec les petites notes du communiqué de presse d’Apple, comme le note iGeneration, qui indiquent :

Le Contrôle vocal alimenté par Apple Intelligence sera disponible en anglais aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie.

Outre le nombre limité de pays (il n’y a rien pour l’Union européenne par exemple), il y a surtout le fait que la fonction sera uniquement disponible en anglais. Il se trouve que de précédentes rumeurs ont déjà fait un lien entre les capacités du nouveau Siri IA d’iOS 27 et ce qu’Apple a dévoilé cette semaine avec le contrôle vocal.

C’est là que la question se pose pour la disponibilité ou non du nouveau Siri IA en français avec la sortie d’iOS 27. Pourra-t-on en profiter dès le premier jour ? Ou faudra-t-il attendre plusieurs mois avec une future mise à jour d’iOS 27 ?

Un possible problème de législation en Europe

En soi, le problème ne semble pas tellement être la langue. Les outils d’IA arrivent à bien gérer à ce niveau et Apple a déjà dit que plusieurs fonctions d’accessibilité vont justement se reposer sur Apple Intelligence. Le vrai problème pourrait être la législation. Nous savons que l’Europe est très stricte sur l’intelligence artificielle et cela explique pourquoi plusieurs fonctions IA d’Apple, Google, OpenAI et autres ne sont pas disponibles chez nous.

Il faudra attendre la présentation d’iOS 27 le 8 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 pour savoir si Apple pensera à nous Européens. Si Siri IA n’est pas disponible en français, il faudra au moins espérer qu’il sera possible de l’utiliser en anglais un peu partout dans le monde. C’est loin d’être gagné pour le coup.