La pénurie de RAM en cours, entraînant des hausse de prix des composants, a déjà poussé Apple à revoir ses tarifs à la hausse pour ses Mac, iPad et Vision Pro. Paradoxalement, cela pourrait stimuler les ventes d’iPhone, au détriment des fabricants de smartphones Android.

Cette flambée touche déjà plusieurs produits chez Apple. La firme a augmenté les prix des Apple TV, HomePod, iPad, Mac et Vision Pro pour absorber ces coûts supplémentaires. L’iPhone et l’Apple Watch restent pour l’instant épargnés par cette vague de hausses, une exception qui pourrait durer jusqu’en septembre.

Le cabinet Omdia observe que les fabricants de smartphones Android subissent une pression bien plus forte sur leurs modèles d’entrée de gamme. La hausse des coûts mémoire rend désormais non rentables les smartphones vendus sous la barre des 400 dollars. Cette dynamique se traduit déjà dans les chiffres, avec une baisse de 22 % en glissement annuel des smartphones Android vendus à moins de 400 dollars.

Omdia prévoit que cette tendance va s’accentuer dans les trimestres à venir. Les fabricants comme Samsung, Xiaomi ou Oppo se retrouvent face à un choix difficile : augmenter leurs prix ou abandonner purement et simplement leurs gammes les moins chères. Cette situation réduit mécaniquement l’écart de prix entre les smartphones Android d’entrée ou moyen de gamme et l’iPhone d’entrée de gamme, un facteur qui pourrait rebattre les cartes du marché.

Une situation en faveur d’Apple

Un utilisateur qui envisageait initialement l’achat d’un smartphone Android à 400 dollars pourrait désormais se retrouver face à un modèle facturé 500 ou 600 dollars. Dans ce contexte, l’écart avec un iPhone d’entrée de gamme devient nettement moins dissuasif. Cette réduction de l’écart tarifaire pourrait déclencher ce que les analystes appellent un effet de substitution, où les clients traditionnellement fidèles à Android basculent vers l’écosystème Apple.

Plusieurs arguments jouent en faveur de cette bascule potentielle. L’écosystème d’Apple, la réputation de durabilité de ses appareils et leur meilleure valeur de revente constituent des atouts supplémentaires pour convaincre des acheteurs hésitants. Cette dynamique pourrait permettre à Apple de gagner des parts de marché dans des segments historiquement dominés par les fabricants Android. L’entreprise devra toutefois composer avec ses propres coûts de production, également concernés par la hausse des prix de la mémoire vive, ce qui pourrait la contraindre à revaloriser l’iPhone à son tour et réduire d’autant cet avantage temporaire.