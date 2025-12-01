L’armée d’Israël (IDF) a décidé de bannir les smartphones Android pour son haut commandement. Elle a tranché : pour des raisons de sécurité, les gradés devront désormais communiquer exclusivement via les iPhone d’Apple.

Pas de smartphones Android, mais place aux iPhone

La directive, rapportée par le Jerusalem Post, cible spécifiquement les commandants à partir du grade de lieutenant-colonel jusqu’à l’état-major général. L’objectif affiché est de standardiser les systèmes d’exploitation aux échelons supérieurs pour simplifier les contrôles de sécurité et les mises à jour.

En misant pour une flotte mobile autour des iPhone et donc d’iOS, l’armée cherche à réduire la surface d’attaque potentielle et le risque d’intrusions sur les appareils des décideurs. Si le calendrier précis de cette transition reste flou, aucune précision n’a été donnée concernant le sort des appareils personnels utilisés à des fins professionnelles.

Cette mesure radicale ne sort pas de nulle part. Elle est la réponse à une menace persistante. Les services de renseignement militaire ont par le passé mis au jour des opérations de type « honeypot », notamment l’opération HeartBreaker. Dans ces scénarios, des agents se faisaient passer pour des femmes en ligne afin d’inciter le personnel à installer des logiciels malveillants. Ces campagnes visaient à exfiltrer des contacts, des photos et des données de localisation en temps réel.

Les responsables de la sécurité israéliens alertent sur l’utilisation des réseaux sociaux et des messageries par des acteurs hostiles pour pister les mouvements des troupes. L’IDF avait déjà averti que le Hamas utilisait WhatsApp pour soutirer des informations aux soldats stationnés à la frontière de Gaza, exhortant les militaires à signaler tout message suspect à leur hiérarchie.

Vers une hygiène numérique renforcée

Cette bascule technologique s’inscrit dans un effort plus large de durcissement de l’utilisation du mobile au sein des forces armées. Elle fait suite à des programmes de formation et des exercices internes destinés à sensibiliser les officiers aux tactiques d’ingénierie sociale.

Au-delà du choix du matériel, cette initiative vise à limiter l’exposition involontaire via les applications de messagerie omniprésentes qui peuvent trahir des habitudes de vie. En imposant l’iPhone aux échelons critiques, l’armée espère colmater ces brèches numériques.