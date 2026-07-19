L’actualité Apple de la semaine a eu ce petit goût de mois de juillet où tout devait être plus calme… sauf à Cupertino. Entre iOS 27 qui passe en bêta publique, Apple Intelligence qui avance en Chine mais se retrouve aussi au cœur de tensions avec OpenAI, les hausses de prix qui s’enchaînent, les dossiers antitrust qui continuent de coller à l’App Store et le Mac Pro qui semble définitivement rangé au rayon des souvenirs, il y avait largement de quoi remplir ce nouveau récap Apple du dimanche.

Comme souvent avec Apple, les annonces les plus intéressantes ne sont pas toujours les plus spectaculaires. Une bêta publique, une nouvelle politique publicitaire, une décision de justice ou une rumeur industrielle peuvent en dire long sur la direction prise par la marque. Voici donc les grands sujets à retenir cette semaine sur iPhoneAddict.

iOS 27 devient plus accessible avec la bêta publique

La grande nouveauté logicielle de la semaine, c’est l’arrivée de la bêta publique d’iOS 27 et de macOS 27. Après plusieurs versions réservées aux développeurs, Apple ouvre donc ses prochains systèmes à davantage d’utilisateurs. Cela concerne iOS 27 sur iPhone, iPadOS 27 sur iPad, macOS 27 sur Mac, mais aussi watchOS 27 et tvOS 27.

Ce passage en bêta publique est toujours un moment important dans le calendrier Apple. Il ne s’agit pas encore de la version finale, mais c’est souvent le signal que le système devient suffisamment stable pour être testé plus largement. iOS 27 reste particulièrement attendu, notamment pour les nouveautés liées à Siri AI et à Apple Intelligence. Reste évidemment la règle habituelle : une bêta reste une bêta, et mieux vaut éviter de l’installer sur un appareil indispensable si l’on n’aime pas vivre dangereusement.

Les AirPods ont aussi eu droit à leur part de nouveautés avec la bêta publique du firmware liée à iOS 27. Deux éléments ressortent : l’arrivée d’un égaliseur personnalisé et une interface plus claire dans les réglages. Ce n’est pas une révolution, mais c’est typiquement le genre d’amélioration qui rend les AirPods plus complets sans changer de boîtier ni de design.

Apple Intelligence avance, mais l’IA reste un terrain miné

L’intelligence artificielle a encore occupé une place importante cette semaine. Apple a franchi une étape notable en Chine, où Apple Intelligence a obtenu un feu vert avec l’appui d’Alibaba et Baidu. Pour Apple, c’est un dossier stratégique : la Chine reste un marché majeur, mais les règles locales imposent de travailler avec des partenaires nationaux et d’adapter les services aux exigences du pays.

La stratégie IA d’Apple ne repose pas seulement sur les fonctions visibles dans iOS. La marque chercherait aussi à racheter des entreprises spécialisées dans les puces IA, signe que l’infrastructure devient un sujet prioritaire. Apple a longtemps préféré maîtriser ses composants en interne, mais l’IA impose des besoins nouveaux, surtout côté serveurs. Même Apple peut donc se retrouver à chercher un raccourci lorsqu’un virage technologique accélère trop vite.

Autre signe que l’IA s’infiltre partout : Apple teste un système pour transcrire les échanges au Genius Bar en Apple Store. L’idée peut être utile pour améliorer le suivi client et éviter les comptes rendus approximatifs. Mais elle pose aussi une question évidente : jusqu’où Apple peut-il automatiser l’expérience en boutique tout en conservant l’image très humaine de son service après-vente ?

Le dossier le plus explosif reste toutefois le bras de fer avec OpenAI. Apple poursuit OpenAI en justice pour vol de secrets commerciaux, dans une affaire qui implique d’anciens employés. OpenAI a répondu en affirmant ne voir aucune preuve de vol de secrets. Et comme si le scénario n’était pas déjà assez tendu, une erreur d’e-mail aurait fait échouer les négociations avant la plainte. À ce niveau-là, même les dossiers juridiques commencent à ressembler à une série Apple TV.

Apple augmente ses prix, et les abonnés commencent à le sentir

La semaine a aussi été marquée par une série de hausses tarifaires. Apple a augmenté les prix de son assurance AppleCare+, avec des changements qui touchent plusieurs produits. Ce n’est jamais une annonce très populaire, mais elle s’inscrit dans un contexte plus large où les coûts des composants, des services et des garanties pèsent davantage.

Apple Music n’est pas épargné. Le service de streaming musical voit ses tarifs grimper en France, comme nous l’avons détaillé dans notre article sur la hausse des prix d’Apple Music et d’Apple One. L’abonnement individuel augmente, tout comme l’offre familiale et l’abonnement étudiant. Le plus savoureux, c’est qu’Apple Music avait taclé Spotify quelques mois plus tôt sur ses prix. La blague a visiblement eu une date d’expiration.

iCloud+ a également augmenté dans plusieurs pays, même si la France n’est pas concernée pour le moment. Notre article sur les nouveaux prix d’iCloud+ montre que les services Apple continuent d’être ajustés pays par pays. Quant à l’iPhone, il est lui aussi touché au Japon, où Apple a augmenté les prix de ses smartphones. La question est évidemment de savoir si d’autres marchés suivront. Pour l’instant, la France échappe encore à cette hausse, mais les utilisateurs savent bien que les prix Apple ont rarement tendance à descendre tout seuls.

L’App Store et les régulateurs restent inséparables

L’App Store reste au centre des tensions réglementaires et judiciaires. Apple négocie avec le département de la Justice américain pour régler la plainte antitrust qui vise son écosystème. En parallèle, la marque a obtenu l’accès à des documents d’agences fédérales pour préparer sa défense face au DOJ.

Le dossier est important, car il touche au cœur du modèle Apple : un écosystème fermé, contrôlé, sécurisé selon Apple, mais trop verrouillé selon ses opposants. Le débat n’est pas près de s’arrêter. À chaque fois qu’Apple défend la cohérence de son système, les régulateurs y voient aussi une position dominante difficile à contourner.

Epic Games est toujours dans le paysage. Apple a répondu aux arguments du studio dans le cadre de leur long feuilleton judiciaire autour de l’App Store, comme nous l’avons vu dans l’article sur la suspension du procès et les commissions. Fortnite n’est plus seulement un jeu dans cette affaire : c’est devenu l’un des symboles de la bataille sur les paiements intégrés et les règles imposées aux développeurs.

Autre sujet sensible : Apple et Google ont été mis en demeure de retirer des applications qui permettent de dénuder des personnes via l’IA. Le sujet dépasse largement une question de modération classique. Les boutiques d’applications doivent désormais gérer des outils capables de produire des deepfakes sexuels, avec des conséquences très concrètes pour les victimes. L’IA n’est donc pas seulement un argument de productivité : elle devient aussi un test de responsabilité pour les plateformes.

iPhone, Chine et fidélité : Apple garde une base très solide

Côté iPhone, Apple peut au moins compter sur une base d’utilisateurs très fidèle. Selon une étude de CIRP, la fidélité à l’iPhone atteint désormais 87 %. Le chiffre confirme une tendance bien connue : une fois entrés dans l’écosystème Apple, les utilisateurs en sortent rarement facilement. Ce n’est pas seulement une question de téléphone, mais aussi d’habitudes, d’iCloud, d’Apple Watch, d’AirPods, d’iMessage et de services liés.

La Chine a aussi donné un signal positif. Alors que le marché local du smartphone recule, Apple voit ses ventes d’iPhone augmenter en Chine. C’est un point important, car Apple a connu plusieurs périodes plus compliquées dans le pays. La concurrence locale reste forte, notamment avec Huawei, mais l’iPhone conserve une puissance d’attraction significative.

Sur les marchés financiers, Apple a également repris des couleurs. L’action AAPL a frôlé des records, et la capitalisation du groupe est repassée devant celle de Nvidia. C’est assez symbolique : alors que Nvidia incarne l’explosion de l’IA, Apple continue de rassurer les investisseurs avec une stratégie plus prudente. Moins spectaculaire, peut-être, mais visiblement toujours très efficace.

Mac Pro, Apple Plans et services : l’écosystème continue de bouger

Sur Mac, la semaine a aussi permis de revenir sur un abandon symbolique. Apple préparait bien un Mac Pro plus puissant avec des puces Extreme, mais le projet n’a finalement pas abouti. Le Mac Studio devient donc la référence haut de gamme, tandis que le Mac Pro semble avoir perdu sa raison d’être. Pour une machine qui a longtemps représenté le sommet professionnel chez Apple, la sortie se fait presque en silence.

Apple Plans a aussi fait parler de lui avec la future arrivée de publicités. Apple a détaillé les publicités interdites dans son application Plans, en excluant notamment certains services locaux sensibles. L’arrivée de publicités dans Plans peut surprendre, car Apple a longtemps cultivé une image plus distante de la publicité que Google. Mais la différence se jouera probablement dans l’exécution : labels visibles, confidentialité mise en avant et ciblage plus limité.

L’écosystème automobile continue lui aussi de s’étendre. Apple Car Key pourrait arriver sur les SUV du constructeur chinois Great Wall Motor, selon des indices repérés dans l’infrastructure d’Apple. L’article sur Car Key et Great Wall Motor montre que l’iPhone poursuit sa transformation en clé, en portefeuille, en titre de transport et parfois en télécommande de notre quotidien. À force, il ne manque plus que l’option pour retrouver ses chaussettes.

Apple TV a aussi eu droit à plusieurs annonces, avec notamment le retour de la MLS dans l’écosystème Apple et le premier trailer du documentaire The Dynasty: UConn Huskies. Apple continue de pousser ses services au-delà du simple streaming vidéo, en mêlant sport, musique, Plans, Fitness+ et contenus éditoriaux. Le but est clair : faire en sorte que l’utilisateur ne regarde pas seulement un programme, mais reste dans un univers Apple complet.

Ce qu’on retient de cette semaine Apple

Cette semaine résume bien la période actuelle d’Apple. iOS 27 entre dans une phase plus ouverte avec la bêta publique, Apple Intelligence avance sur plusieurs fronts, mais l’IA apporte aussi son lot de tensions juridiques, techniques et éthiques. Les hausses de prix rappellent que l’écosystème Apple coûte de plus en plus cher, aussi bien côté matériel que côté services.

Dans le même temps, l’App Store reste surveillé par les régulateurs, les tribunaux et les développeurs, tandis que l’iPhone conserve une fidélité impressionnante et continue de bien se défendre en Chine. Le Mac Pro s’efface, les services progressent, Apple Plans se prépare à accueillir de la publicité et Apple TV continue de renforcer son rôle dans l’écosystème.

Bref, une semaine très Apple : des bêtas, des procès, des hausses de prix, de l’IA partout et un Mac Pro qui tire sa révérence pendant que le Mac Studio récupère les clés du camion. Rendez-vous dimanche prochain, sauf si Apple augmente le prix du calendrier entre-temps.