Apple a partagé les détails de sa future politique publicitaire pour Apple Plans, dont l’arrivée est prévue cet été aux États-Unis et au Canada. Apple interdit d’emblée toute une catégorie de services locaux pourtant très lucrative chez la concurrence : la plomberie, l’électricité, la serrurerie, le chauffage/ventilation/climatisation, la lutte contre les nuisibles, la toiture et les entrepreneurs généraux ne pourront pas faire l’objet d’annonces.

Les publicités interdites sur Apple Plans

Cette restriction marque une différence stratégique nette avec Google Maps qui autorise de son côté les publicités pour les services domestiques, l’une de ses plus grandes catégories d’annonces locales. En excluant ce segment, Apple semble vouloir réserver ses publicités aux entreprises disposant d’un lieu physique que les utilisateurs peuvent effectivement visiter, plutôt qu’à des prestataires intervenant directement chez le client.

Au-delà des services domestiques, Apple exclut plusieurs autres secteurs sensibles de ses futures publicités sur Plans. Les services de caution pénale pour libération avant procès sont proscrits, tout comme la promotion de distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Les services médicaux, en revanche, ne sont pas totalement bannis : ils feront l’objet d’une évaluation au cas par cas selon leur nature exacte.

Ces publicités devront par ailleurs se conformer à l’ensemble des règles publicitaires déjà en vigueur chez Apple, qui couvrent un périmètre particulièrement large. Plusieurs types de contenus sont ainsi strictement interdits :

les substances contrôlées ou intoxicantes, comme la marijuana et le tabac

les armes et munitions

les contenus violents, nuisibles ou antisociaux

les allégations fausses, frauduleuses ou trompeuses

les contenus diffamatoires, profanes, discriminatoires, illégaux ou portant atteinte à la propriété intellectuelle

les publicités critiques envers Apple ou promouvant des produits concurrents de son matériel

les publicités à caractère politique

les produits ou allégations de santé non prouvés

les contenus offensants, controversés ou inappropriés

D’autres catégories comme l’alcool, les compléments alimentaires, les produits financiers, la religion, les jeux d’argent, les médicaments sur ordonnance ou les concours seront soumises à des règles spécifiques plutôt qu’à une interdiction pure et simple.

Des garanties de confidentialité

Ce lancement publicitaire aux États-Unis et au Canada verra les publicités apparaître directement dans les résultats de recherche ainsi que dans la section des lieux suggérés de l’application Apple Plans. Chaque publicité affichera un label « Ad » (« Pub ») clairement visible, permettant aux utilisateurs de les distinguer immédiatement des résultats de recherche classiques.

Apple précise que la localisation des utilisateurs et leurs interactions avec les publicités ne seront jamais associées à leur compte Apple personnel. Le groupe affirme également ne collecter aucune donnée publicitaire issue de ces interactions et ne pas les partager avec des tiers, une garantie de confidentialité qui s’inscrit dans la ligne habituelle de communication d’Apple sur la protection de la vie privée de ses utilisateurs.

À quand les publicités sur Plans en France et dans les autres pays ? Pas d’informations pour le moment. Mais on peut imaginer que ce sera une question de mois.