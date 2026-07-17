Apple a décidé aujourd’hui d’augmenter les prix pour Apple Music en France et dans d’autres pays. La précédente hausse remonte à 2022. Il y a aussi une hausse pour Apple One aux États-Unis, mais pas en France (pour l’instant du moins).

Hausse de prix pour Apple Music

Pour Apple Music, l’abonnement Individuel (pour une personne) coûte désormais 11,99 €/mois, contre 10,99 €/mois auparavant. La hausse est ici d’un euro. Pour l’abonnement Familial (jusqu’à six personnes), le prix passe de 16,99 €/mois à 19,99 €/mois, soit une hausse de trois euros. L’abonnement Étudiant n’est pas épargné, puisque son prix passe de 5,99 €/mois à 6,99 €/mois. La hausse est donc d’un euro.

On rappellera qu’Apple Music avait taclé Spotify en début d’année, après que le service de streaming suédois avait augmenté ses prix. « Au fait, on est toujours au même prix », indiquait le compte X/Twitter d’Apple Music. Aujourd’hui, la plateforme augmente ses prix. Ironique, n’est-ce pas ? Cela étant dit, Spotify reste plus cher : 12,14 €/mois pour une personne, 7,07 €/mois pour les étudiants et 21,24 €/mois pour les familles.

En ce qui concerne Apple One, à savoir l’abonnement tout-en-un qui regroupe iCloud+, Apple TV, Apple Music, Apple Arcade et Apple Fitness+ (pour l’abonnement le plus cher), il y a là aussi une hausse de prix. Mais elle semble uniquement concerner les États-Unis pour le moment. En France, l’abonnement Individuel est à 19,95 €/mois, l’abonnement Famille coûte 25,95 €/mois et l’abonnement Premium est au prix de 34,95 €/mois, et ce depuis 2023. Aux États-Unis, l’abonnement Individuel reste à 19,95 $/mois. Par contre, l’abonnement Famille passe de 25,95 $/mois à 27,95 $/mois et l’offre Premium passe de 37,95 $/mois à 39,95 $/mois.

La justification Apple pour l’augmentation

Pourquoi ces hausses de prix ? « En raison de la hausse des coûts liés aux droits d’auteur, Apple Music augmente le prix de son abonnement à compter d’aujourd’hui », a déclaré Apple à Music Business Worldwide. C’est en tout cas une mauvaise nouvelle, puisque cela fait suite à une hausse des tarifs des produits Apple, à l’exception des iPhone, Apple Watch et AirPods… pour l’instant.

Si vous avez un abonnement à Apple Music, attendez-vous à avoir la nouvelle tarification lors de votre prochaine facturation.