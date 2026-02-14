Apple Music a publié un message sur X (ex-Twitter) visant Spotify après l’entrée en vigueur de sa troisième hausse de prix depuis 2023 aux États-Unis. « Au fait, on est toujours au même prix », écrit le service de streaming d’Apple, exploitant la frustration des abonnés de Spotify contraints d’absorber des hausses successives (sauf s’ils résilient, bien sûr).

BTW, we’re still the same price. — Apple Music (@AppleMusic) February 13, 2026

Spotify a relevé ses prix aux États-Unis ce mois-ci lors des renouvellements de février : l’abonnement Premium passe à 12,99 $/mois, le Duo à 18,99 $/mois, le familial à 21,99 $/mois et celui pour les étudiants à 6,99 $/mois. Ces ajustements s’ajoutent aux deux augmentations précédentes intervenues depuis 2023, alourdissant progressivement la facture mensuelle des utilisateurs fidèles.

En France, l’abonnement individuel chez Spotify est à 12,14 €/mois, Duo coûte 17,20 €/mois, l’offre étudiante est à 7,07 €/mois et l’offre familiale est à 21,24 €/mois. La précédente hausse de prix chez nous remonte au mois de juin. D’autres pays en Europe ont également eu le droit à un changement tarifaire au mois d’août.

Pour sa part, Apple Music n’a procédé qu’à une seule hausse de prix depuis son lancement en 2015 à 9,99 dollars mensuels. L’entreprise a porté le forfait individuel à 10,99 dollars en octobre 2022 et maintient depuis cette grille tarifaire stable : 10,99 dollars pour l’individuel, 16,99 dollars pour l’abonnement famille et 5,99 dollars pour l’abonnement étudiant. En France, les prix sont respectivement de 10,99 euros, 16,99 euros et 5,99 euros.

Un écart de plusieurs euros entre Apple Music et Spotify

L’écart est de 2 dollars chaque mois pour l’abonnement individuel, mais atteint 5 dollars pour le forfait familial, où Apple Music facture 16,99 $/mois contre 21,99 $/mois chez Spotify. En France, la différence est de 4,25 euros (16,99 €/mois pour Apple contre 21,24 €/mois chez Spotify). Cette différence annuelle de 60 dollars aux États-Unis ou 51 euros en France sur l’abonnement familial constitue l’argument commercial le plus percutant d’Apple dans sa pique sur les réseaux sociaux.

Apple Music propose jusqu’au 24 février un essai gratuit de trois mois, amplifiant l’opportunisme de sa communication en offrant une porte de sortie immédiate aux abonnés de Spotify mécontents. Le service s’intègre également dans le pack Apple One regroupant Apple TV, Apple Arcade, le stockage iCloud et d’autres services, multipliant les incitations à basculer.

La moquerie publique d’Apple Music exploite un moment de vulnérabilité concurrentielle : les réseaux sociaux grouillent de plaintes d’abonnés de Spotify dénonçant des hausses répétées alors que le service n’a pas substantiellement enrichi son offre. Apple capitalise sur cette grogne en se positionnant comme alternative tarifaire stable, bien que Spotify conserve une avance en parts de marché et en fonctionnalités sociales.