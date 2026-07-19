Apple a officiellement annoncé mettre un terme au Mac Pro au mois de mars. Le dernier modèle embarquait la puce M2 Ultra sortie en 2023. Mais il se trouve qu’Apple voulait proposer des modèles encore plus puissants que le Mac Studio.

Des Mac Pro aux puces Extreme

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple avait développé des puces M2 Extreme et M3 Extreme dotées de deux fois plus de cœurs graphiques et principaux que les versions Ultra, précisément pour équiper de futurs Mac Pro haut de gamme. Deux modèles avaient même été planifiés sous les noms de code J170 (une version avec un processeur Intel alors que les puces Apple Silicon existaient déjà) et J190 (avec une puce M3 Ultra pour une disponibilité au début de 2025). Aucun des deux projets n’a finalement abouti.

Le retrait du Mac Pro s’explique en grande partie par un problème structurel plutôt que technique : ses performances restaient globalement identiques à celles du Mac Studio pour un prix pourtant deux fois plus important. Cette absence de différenciation réelle a rendu difficile la justification d’une gamme séparée, d’autant que les puces Extreme censées créer un véritable écart de performance ont été abandonnées pour des raisons de coût de développement et de demande jugée insuffisante.

Apple ne prévoit aucun retour du Mac Pro à ce stade, ce qui confirme que le fabricant a définitivement renoncé à ce segment plutôt qu’à une simple pause temporaire.

Le Mac Studio devient la référence haut de gamme

Faute de Mac Pro, l’avenir du très haut de gamme chez Apple repose désormais entièrement sur le Mac Studio. Apple prévoit une version équipée d’une puce M5 Ultra à la fin de 2026, puis un modèle avec la puce M7 Ultra en 2028, confirmant que les mises à niveau de cette gamme continueront de suivre le rythme des générations de puces Apple Silicon sans qu’un modèle supérieur ne vienne à nouveau les concurrencer.