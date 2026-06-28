Apple va d’abord remettre à niveau le Mac Studio en 2026 avec la puce M5 Ultra. Mais selon Mark Gurman de Bloomberg, la vraie bascule sera prévue pour 2028 avec un Mac Studio embarquant la puce M7 Ultra et une architecture thermique revue pour les charges de travail en lien avec l’intelligence artificielle.

Des nouvelles puces et un meilleur dissipateur thermique

Apple travaille sur un Mac Studio mis à jour en 2026 avec la puce M5 Ultra (et probablement M5 Max). Cette évolution ne s’accompagnerait pas d’un changement de design, ce qui en ferait avant tout une mise à jour de composants destinée à combler le retard du modèle actuel. La machine avait été envisagée plus tôt, mais son arrivée a glissé en raison de l’importante pénurie de RAM en cours.

Apple doit remettre son ordinateur de bureau au niveau sans attendre une révolution complète de la gamme. En clair, le Mac Studio M5 Ultra servirait surtout de modèle de transition, avec un objectif immédiat : rendre la gamme plus cohérente sur le haut de gamme.

Le changement le plus important serait désormais programmé pour 2028. Apple prépare un Mac Studio équipé d’une puce M7 Ultra, avec des modifications internes ciblées sur la dissipation thermique afin de mieux encaisser les charges de travail liées à l’IA.

Entre les deux, Apple assumera un choix rare : ne pas proposer de puces M6 Pro, M6 Max ou M6 Ultra. Seule une puce M6 de base sera disponible, ce qui laisse un trou dans la feuille de route haut de gamme entre la génération M5 et la génération M7. Cette décision revient à sacrifier une étape entière sur le segment le plus puissant.

Ce vide suggère une concentration des efforts sur l’architecture M7 plutôt que sur une itération intermédiaire. Apple semble ainsi réserver ses vraies avancées aux besoins émergents de l’intelligence artificielle locale.