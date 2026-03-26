Apple a officialisé la fin du Mac Pro et a précisé qu’aucun successeur n’est prévu. La page de l’ordinateur est toujours disponible sur le site d’Apple, mais le bouton « Acheter » renvoie désormais vers la page regroupant les différents modèles de Mac. Ce n’est pas une surprise : le Mac Pro était déjà un produit zombie depuis deux ans.

C’est la fin pour le Mac Pro

La machine tournait encore avec la puce M2 Ultra avec un premier prix de 8 299 euros, tandis qu’Apple a proposé la puce M3 Ultra dans le Mac Studio l’année dernière, sans jamais la rendre disponible sur le Mac Pro. Le design datait de 2019, inauguré aux côtés du Pro Display XDR, lui-même retiré de la vente plus tôt ce mois-ci. La seule mise à niveau notable avait été le passage aux puces Apple Silicon en juin 2023. Depuis, rien. Et comme Apple l’annonce aujourd’hui à 9to5Mac, c’est maintenant de l’histoire ancienne.

Le message d’Apple est lisible dans sa gamme actuelle. Le Mac Studio, configurable avec une puce M3 Ultra, un processeur (CPU) de 32 cœurs, une puce graphique (GPU) de 80 cœurs, 256 Go de RAM et jusqu’à 16 To de stockage, occupe désormais seul le segment des Mac de bureau hautes performances.

Apple propose dorénavant trois Mac de bureau : l’iMac 24 pouces avec M4, le Mac mini avec M4 et M4 Pro, ainsi que le Mac Studio avec M4 Max et M3 Ultra. Côté portables, la gamme se compose du MacBook Neo, du MacBook Air et du MacBook Pro.

Continuer à vendre le Mac Pro avec une puce M2 Ultra à ce prix était intenable. La décision de l’arrêter plutôt que de le mettre à jour traduit un repositionnement clair : le format tour à plusieurs milliers d’euros n’a plus sa place dans la vision actuelle d’Apple.