Apple a déjà augmenté les prix de ses différents produits dans le monde et voilà que cela concerne aujourd’hui l’iPhone. Pour le moment, c’est uniquement une réalité au Japon.

Il faut payer davantage pour acheter un iPhone au Japon

La hausse de prix concerne les modèles récents, à savoir les iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. La hausse va jusqu’à 11 %. Voici le détail des prix :

iPhone 16 : 114 800 yens -> 124 800 yens (+8,7 %)

114 800 yens -> 124 800 yens (+8,7 %) iPhone 17e : 99 800 yens -> 107 800 yens (+8 %)

99 800 yens -> 107 800 yens (+8 %) iPhone 17 : 129 800 yens -> 142 800 yens (+10 %)

129 800 yens -> 142 800 yens (+10 %) iPhone Air : 159 800 yens -> 177 800 yens (+11,3 %)

159 800 yens -> 177 800 yens (+11,3 %) iPhone 17 Pro : 179 800 yens -> 194 800 yens (+8,3 %)

179 800 yens -> 194 800 yens (+8,3 %) iPhone 17 Pro Max : 194 800 yens -> 214 800 yens (+10, 3%)

Quand Apple a augmenté les prix de ses Mac, iPad et d’autres produits dans le monde entier, la raison était la pénurie de RAM, ce qui entraîne une hausse des prix pour la mémoire vive.

Dans le cas du Japon, Apple ne dit rien publiquement. Mais il est possible que ce soit en lien avec le yen. La monnaie locale a fortement baissé, au point d’avoir atteint en 2026 ses niveaux les plus faibles depuis 40 ans face au dollar. Apple a donc possiblement décidé d’opérer à un changement tarifaire sur l’iPhone au Japon à cause de la situation du yen.

La France et les autres pays y échappent pour l’instant. Mais nous savons très bien que la hausse de prix pour les iPhone va arriver chez nous (surtout qu’Apple a déjà préparé le terrain). Si ce n’est pas maintenant, ce sera avec le lancement des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra pliable en septembre.