Apple fait bien comprendre qu’il y aura de nouvelles hausses de prix pour ses produits d’ici les prochaines semaines ou prochains mois. Cela fait suite à la hausse aujourd’hui des Mac, iPad, Apple Vision Pro, HomePod et Apple TV 4K.

Apple prépare le terrain pour d’autres hausses de prix

Dans un communiqué pour justifier la hausse de prix, Apple a indiqué :

Nous n’avons jamais constaté une hausse des prix des composants aussi importante et aussi rapide. Jusqu’à présent, nous avons protégé nos clients de ces hausses, mais nous en sommes désormais arrivés à un point où nous devons commencer à augmenter les prix d’un certain nombre de produits, notamment ceux de l’iPad et du Mac, comme c’est le cas aujourd’hui. Nous savons que cette nouvelle n’est pas de bon augure et nous travaillons sans relâche pour trouver des solutions.

Les éléments à retenir ici sont les passages « nous devons commencer » et « notamment ceux de l’iPad et du Mac ». Apple parle bien de commencer, ce qui suggère d’autres hausses de prix à l’avenir. Et le fait d’utiliser « notamment ceux » suggère là encore que d’autres produits vont y passer à l’avenir.

La hausse d’aujourd’hui ne concerne pas les iPhone, AirPods et Apple Watch. Mais on se doute bien qu’ils vont être concernés plus tard. Ce sera probablement le cas lorsque les nouveaux modèles verront le jour. On pense notamment aux iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 qui arriveront en septembre.

Tout cela est lié à la pénurie de RAM et de stockage qui touche le secteur de la tech. La demande est tellement grosse du côté des data centers dédiés à l’intelligence artificielle que les fabricants de RAM n’arrivent plus à suivre. Et comme il y a une grosse demande de tous les constructeurs, dont Apple, les prix augmentent. Cela a un impact sur nous, les consommateurs.