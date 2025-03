Si vous êtes fan de l’iPhone mini et attendez son successeur, vous allez être déçu. En effet, Mark Gurman de Bloomberg confirme qu’Apple ne travaille pas sur un tel modèle.

L’iPhone mini, c’est fini

Gurman a organisé aujourd’hui une session de questions-réponses et l’une d’entre elles a été de savoir si Apple avait décidé de proposer un nouvel iPhone mini. Mais le journaliste bien informé a bien fait comprendre que ce n’était pas du tout dans les cartons.

Le dernier « petit » smartphone d’Apple a été l’iPhone 13 mini. Il y a ensuite eu l’iPhone 14 Plus qui a pris sa place. Cela peut sembler quelque peu ironique quand on voit qu’un « petit » iPhone a été remplacé par un grand modèle. Apple a continué avec le modèle Plus avec ses iPhone 15 et 16.

Cette année, le modèle Plus va disparaître et sera remplacé par l’iPhone 17 Air. Ce modèle aura la particularité d’être très fin. Les rumeurs parlent d’une épaisseur de seulement 5,5 mm. En comparaison, l’iPhone 16 fait 7,8 mm et l’iPhone 16 Pro fait 8,25 mm.

On peut également noter que l’iPhone SE et son écran de 4,7 pouces n’est plus d’actualité. Il y a maintenant l’iPhone 16e. Cela signifie que le plus « petit » écran proposé par Apple fait 6,1 pouces. L’iPhone SE avait une dalle de 4,7 pouces et l’iPhone 13 mini faisait 5,4 pouces.

Au fait, pourquoi avoir abandonné l’iPhone mini ? Parce que les ventes ne suivaient pas, tout simplement. Certes, une certaine communauté en ligne se veut vocale à ce sujet et réclame un iPhone plus petit. Mais les données ont montré que l’iPhone mini se vendait nettement moins que les autres modèles de la gamme, et ce à chaque génération. Apple a donc décidé d’arrêter avec ce format.