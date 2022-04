Les iPhone 13 s’en sortent bien au niveau des ventes, très bien même. Mais un modèle sur les quatre n’y arrive pas : c’est l’iPhone 13 mini. Il est nettement en retrait par rapport à ses grands frères.

Sérieuse difficulté pour l’iPhone 13 mini

Le cabinet Consumer Research Intelligence Partners (CIRP) révèle les données pour les États-Unis et les quatre modèles d’iPhone 13 ont représenté 71% des ventes d’iPhone en mars. Le modèle le plus populaire est l’iPhone 13 de 6,1 pouces avec 38% des ventes. Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max sont derrière. Et l’iPhone 13 mini, lui, est loin derrière avec seulement 3% des ventes (l’iPhone 12 mini est également à 3%). On comprend pourquoi Apple compte abandonner le modèle mini dès l’iPhone 14.

La nouvelle gamme est-elle plus populaire que l’ancienne ? La réponse est oui. À la même période il y a un an, les différents iPhone 12 représentaient 61% des ventes. Aussi, l’iPhone 13 de 6,1 pouces se vend mieux que les iPhone 11 et iPhone 12 quand ils étaient chacun les derniers modèles en date au printemps 2020 et printemps 2021.

CIRP ajoute que les habitudes pour changer de téléphone ont changé au fil des années :