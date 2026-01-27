Apple fait face à une pression inédite sur ses coûts de composants. Selon plusieurs sources industrielles, Samsung Electronics et SK hynix, ses deux principaux fournisseurs de mémoire LPDDR pour iPhone, auraient engagé des négociations visant à imposer des hausses tarifaires massives pour les prochains trimestres. Une situation inhabituelle pour le géant californien, traditionnellement en position de force dans sa chaîne d’approvisionnement.

Samsung et SK hynix réclament des augmentations spectaculaires

D’après des informations issues de l’industrie, Samsung chercherait à appliquer une augmentation de plus de 80 % d’un trimestre sur l’autre sur ses puces LPDDR destinées aux futurs modèles d’iPhone. De son côté, SK hynix viserait une hausse proche de 100 %, ce qui marquerait l’un des ajustements tarifaires les plus importants observés ces dernières années dans le secteur de la mémoire mobile.

Ces revendications interviennent dans un contexte de marché particulièrement tendu, où l’offre mondiale de mémoire reste contrainte depuis la mi-2025 alors même que la demande explose, notamment du côté des serveurs dédiés à l’intelligence artificielle.

Une pénurie alimentée par l’essor de l’IA

Les analystes pointent plusieurs facteurs convergents : capacités de production limitées, arbitrages en faveur des segments à plus forte marge et contrats long terme désormais négociés à des niveaux supérieurs. Résultat, même Apple, réputée pourtant pour son pouvoir de négociation, peine à contenir l’inflation de ses coûts sur ce composant stratégique, ce qui pourrait finir par avoir une incidence sur le prix de l’iPhone.

Quelles conséquences pour les futurs iPhone ?

La mémoire LPDDR joue un rôle clé dans les performances et l’efficacité énergétique des smartphones. Une hausse aussi brutale pourrait peser sur la facture globale des composants et contraindre Apple à revoir certains arbitrages (marges internes, politique tarifaire sur les capacités de stockage, ou bien encore diversification de ses fournisseurs).

Si Apple ne communique jamais officiellement sur ses coûts d’approvisionnement, l’ampleur des augmentations évoquées pourrait avoir un impact indirect sur les prix de vente ou sur la configuration des prochaines générations d’iPhone.