Apple vient de franchir une étape décisive pour le lancement d’Apple Intelligence en Chine : le système d’intelligence artificielle générative de la marque à la pomme a été enregistré par l’Administration chinoise du cyberespace, ce qui ouvre la voie à son arrivée sur les iPhone, iPad, Mac et Apple Vision Pro vendus dans le pays. Aucun calendrier officiel n’a encore été communiqué, mais ce type d’approbation précède généralement un déploiement dans les mois qui suivent.

Une version chinoise adaptée aux exigences locales

Pour obtenir cette validation, Apple s’est appuyé sur des partenaires technologiques chinois. Alibaba a confirmé que son modèle Qwen alimentera les fonctions d’Apple Intelligence en Chine, notamment pour la génération de texte et d’images. Baidu participerait également au dispositif, avec un rôle plus ciblé dans l’adaptation des services aux contraintes locales.

Cette architecture reflète les règles strictes imposées par Pékin aux services d’IA générative. Les modèles doivent être enregistrés, contrôlés et conformes aux obligations chinoises en matière de données, de contenus et de modération. Pour Apple, il s’agit d’un compromis indispensable afin de proposer ses fonctions d’IA dans l’un de ses marchés les plus importants.

Un enjeu majeur pour les ventes d’iPhone

L’absence d’Apple Intelligence en Chine plaçait jusqu’ici l’iPhone en retrait face à des concurrents locaux comme Huawei, Xiaomi, Oppo ou Vivo, déjà très offensifs sur les fonctions d’IA intégrées. L’approbation intervient alors qu’Apple a retrouvé de l’élan dans le pays, avec des livraisons d’iPhone en forte hausse au deuxième trimestre.

Un lancement stratégique, mais sous surveillance

L’arrivée d’Apple Intelligence en Chine devrait évidemment renforcer l’attractivité des prochains iPhone, notamment lors l’arrivée de la nouvelle gamme au mois de septembre. Reste à voir jusqu’où Apple pourra préserver son approche de la confidentialité tout en respectant un cadre réglementaire chinois beaucoup plus contraignant que dans d’autres marchés.