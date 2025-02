Apple se prépare à lancer ses fonctionnalités d’intelligence artificielle en Chine dès le mois de mai, avec l’aide d’Alibaba et Baidu qui joueront un rôle clé dans le respect des strictes régulations du pays, selon Bloomberg. L’entreprise américaine met en place des équipes dédiées en Chine et aux États-Unis pour adapter Apple Intelligence aux exigences du marché chinois.

Alibaba, le principal partenaire d’Apple, développe un système intégré qui analysera et modifiera les modèles d’Apple Intelligence pour les iPhone, iPad et Mac utilisés en Chine. Ce système inclura des capacités de censure et de filtrage pour se conformer aux demandes du gouvernement chinois. Baidu, quant à lui, se concentrera sur des fonctionnalités comme l’intelligence visuelle pour l’iPhone 16.

La version chinoise d’Apple Intelligence sera fondamentalement différente de celle disponible dans les autres pays. Tandis que la version internationale combine des fonctionnalités traitées directement sur l’appareil, des traitements sur des serveurs sécurisés (Private Cloud Compute) et une intégration de ChatGPT, la version chinoise reposera principalement sur des partenariats locaux. Le logiciel d’Alibaba servira de couche intermédiaire pour permettre un filtrage de contenu dirigé par l’État, sans que l’utilisateur en ait connaissance.

Les fonctionnalités d’IA ne seront disponibles que sur les appareils Apple vendus en Chine. Les appareils importés d’autres pays n’auront pas accès à ce système local. Malgré avoir soumis les documents nécessaires aux autorités chinoises, Apple fait face à plusieurs obstacles réglementaires avant de pouvoir déployer cette technologie. Cette initiative survient dans un contexte où Apple fait face à des ventes en baisse en Chine, son plus grand marché après les États-Unis.