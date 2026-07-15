La Major League Soccer reprend ses droits sur Apple TV après la pause liée à la Coupe du monde 2026. Apple accompagne ce retour avec un dispositif élargi qui dépasse largement la diffusion des matchs : guides dans Plans, playlists Apple Music, suivi dans Apple Sports et contenus Fitness+ viennent enrichir l’expérience des supporters.

Six matchs pour relancer la MLS sur Apple TV

La reprise débute le jeudi 16 juillet avec quatre affiches : CF Montréal contre Toronto FC, Chicago Fire face aux Vancouver Whitecaps, St. Louis CITY SC contre Sporting Kansas City, puis Seattle Sounders face aux Portland Timbers. Le lendemain, Nashville SC affrontera Atlanta United, avant le derby californien entre LA Galaxy et Los Angeles FC.

Les rencontres sont accessibles via Apple TV dans plus de 100 pays et régions. Depuis cette saison, Apple a simplifié son offre autour de la MLS, avec une intégration plus directe des matchs et des contenus associés pour les abonnés.

Plans, Musique et Fitness+ mis à contribution

Apple Plans accueille des guides de jour de match créés par les clubs, avec des recommandations pour trouver un restaurant, découvrir une ville ou obtenir des informations pratiques sur les stades. Apple Music ajoute de son côté des playlists préparées par des joueurs comme Diego Luna et Evander da Silva Ferreira, ainsi que des sélections dédiées à plusieurs équipes.

Apple Fitness+ propose aussi un nouvel épisode Time to Walk avec Thomas Müller, dans lequel l’attaquant allemand « revient sur le travail acharné accompli avant le lancement de sa carrière et explique pourquoi il accueille les grands changements de vie comme un défi ».

Apple transforme la MLS en écosystème de services

Sasn oublier Apple Sports pour les scores, les compositions, les statistiques et le suivi en direct, la firme ne se contente plus de diffuser la MLS : elle construit un environnement complet autour du championnat, de quoi aussi gentiment pousser les amateurs de foot à arpenter l’ensemble de ses services.