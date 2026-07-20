Apple propose aujourd’hui la mise à jour 4.2 de son application Apple Sports. La firme de Cupertino continue de surfer sur la vague du football après la fin de la Coupe du monde, en annonçant l’arrivée de nouveaux championnats.

Encore du foot sur Apple Sports

Voici les notes d’Apple Sports pour la mise à jour 4.2 :

Après la Coupe du monde 2026, le football continue pour que les fans du monde entier puissent suivre leurs championnats préférés. Apple Sports ajoute à son catalogue le championnat de Belgique de football, le championnat du Danemark de football, le championnat des Pays-Bas de football, le championnat du Japon de football, le championnat de Pologne de football, le championnat d’Écosse de football et le championnat de Suisse de football.

Vous pouvez désormais consulter les formations pour la plupart des championnats de football, afin de visualiser plus facilement les équipes de départ de chaque match.

L’application permet d’obtenir des informations en temps réel grâce aux événements en direct sur votre écran verrouillé ou sur les pages de matchs, notamment les cotes, les scores et les commentaires sportifs. Vous pouvez suivre des équipes, des ligues, des divisions et des tournois, et personnalisez votre vue d’accueil dans l’application. Aussi, vous pouvez mettre un widget sur l’écran d’accueil pour accéder rapidement aux scores et aux calendriers des matchs à venir.

Ainsi, vous pouvez suivre le football et ses différentes compétitions (Ligue 1, Premier League, Serie ABundesligua, Ligue des Champions, etc), tout comme d’autres sports, dont la Formule 1, la NFL (football américain), le tennis, NBA, NHL et plus encore.

L’application Apple Sports est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.