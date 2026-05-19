Apple propose aujourd’hui la mise à jour 4.0 de son application Apple Sports avec un accent tout particulier sur la Coupe du monde 2026 de football. Celle-ci aura lieu du 11 juin au 19 juillet 2026.

Apple Sports est prête pour la Coupe du monde

Voici ce qu’indique Apple dans les notes de version pour la version 4.0 de son application Apple Sports :

Tout ce dont vous avez besoin pour suivre la Coupe du monde 2026. Lorsque le tournoi débutera en juin, consultez les compositions et les formations de chaque équipe, suivez les rencontres et les résultats dans le tableau du tournoi, et suivez l’action en temps réel.

Les fans du monde entier peuvent désormais utiliser Apple Sports pour obtenir des informations en temps réel sur leurs équipes et championnats préférés.

L’application permet d’obtenir des informations en temps réel grâce aux événements en direct sur votre écran verrouillé ou sur les pages de matchs, notamment les cotes, les scores et les commentaires sportifs. Vous pouvez suivre des équipes, des ligues, des divisions et des tournois, et personnalisez votre vue d’accueil dans l’application. Aussi, vous pouvez mettre un widget sur l’écran d’accueil pour accéder rapidement aux scores et aux calendriers des matchs à venir.

Ainsi, vous pouvez suivre le football et ses différentes compétitions (Ligue 1, Premier League, Serie ABundesligua, Ligue des Champions, etc), tout comme d’autres sports, dont la Formule 1, la NFL (football américain), le tennis, NBA, NHL et plus encore.

L’application Apple Sports est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.