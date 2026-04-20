Apple propose aujourd’hui une mise à jour de son application Apple Sports sur l’App Store pour iPhone. C’est l’occasion d’avoir quelques changements.

Du nouveau pour Apple Sports

Voici les notes d’Apple pour la mise à jour 3.10 de l’application :

Préparez-vous pour la Coupe du Monde 2026 : suivez vos équipes préférées et explorez les groupes sur Apple Sports avant le début du tournoi en juin.

Les fans de F1 peuvent désormais consulter les conditions météo pour chaque Grand Prix. Vérifiez la température de la piste, la vitesse du vent et plus encore.

Des widgets plus petits sont désormais disponibles pour Apple Sports afin que vous puissiez suivre vos équipes et championnats préférés à plus d’endroits, notamment dans CarPlay.

L’application permet d’obtenir des informations en temps réel grâce aux événements en direct sur votre écran verrouillé ou sur les pages de matchs, notamment les cotes, les scores et les commentaires sportifs. Vous pouvez suivre des équipes, des ligues, des divisions et des tournois, et personnalisez votre vue d’accueil dans l’application. Aussi, vous pouvez mettre un widget sur l’écran d’accueil pour accéder rapidement aux scores et aux calendriers des matchs à venir.

Ainsi, vous pouvez suivre le football et ses différentes compétitions (Ligue 1, Premier League, Serie ABundesligua, Ligue des Champions, etc), tout comme d’autres sports, dont la Formule 1, la NFL (football américain), le tennis, NBA, NHL et plus encore.

L’application Apple Sports est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.