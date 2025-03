Apple propose aujourd’hui au téléchargement une mise à jour de son application Apple Sports sur iPhone avec notamment les données pour la Formule 1.

Voici les notes de la mise à jour 2.6 de l’application :

Maintenant sur Apple Sports, suivez la Ligue des champions féminine de l’UEFA alors que les meilleures équipes s’affrontent pour le titre le plus prestigieux du football européen.

Adeptes de la F1, à vos marques ! Suivez toute l’action sur la piste cette saison avec Apple Sports : classements en direct, temps au tour et bien plus encore.

Il se trouve qu’Apple va avoir un rapport avec la Formule 1 cette année. En effet, il y a le film F1 avec Brad Pitt dans le rôle principal qui sortira au cinéma le 25 juin prochain. Apple est l’une des sociétés de production (en plus d’être le distributeur avec Warner Bros) et le film arrivera plus tard sur Apple TV+.

L’application Apple Sports est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Malheureusement, il n’y a toujours pas d’informations pour une disponibilité en France et dans le reste du monde. L’application reste limitée aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Apple Sports propose des scores, des mises à jour, des données de paris et bien plus encore tout au long de la saison pour les championnats suivants :