Apple propose aujourd’hui la mise à jour 3.4 de son application Apple Sports sur iPhone. Elle se focalise surtout sur la NFL (football américain) et le football universitaire.

Des améliorations pour l’application Apple Sports sur iPhone

Voici les notes d’Apple pour la mise à jour 3.4 de l’application Apple Sports :

Les fans de la NFL et du football universitaire peuvent désormais suivre les matchs en temps réel plus facilement grâce à un nouveau graphique de progression dans les activités en direct.

D’autres mises à jour ont été apportées pour vous permettre de suivre vos sports favoris.

Pour rappel, l’application Apple Sports est enfin disponible en France, et ce depuis le mois dernier. Elle était auparavant réservée aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et au Mexique.

L’application permet d’obtenir des informations en temps réel grâce aux événements en direct sur votre écran verrouillé ou sur les pages de matchs, notamment les cotes, les scores et les commentaires sportifs. Vous pouvez suivre des équipes, des ligues, des divisions et des tournois, et personnalisez votre vue d’accueil dans l’application. Aussi, vous pouvez mettre un widget sur l’écran d’accueil pour accéder rapidement aux scores et aux calendriers des matchs à venir.

Ainsi, vous pouvez suivre le football et ses différentes compétitions (Ligue 1, Premier League, Serie ABundesligua, Ligue des Champions, etc), tout comme d’autres sports, dont la Formule 1, la NFL (football américain), le tennis, NBA, NHL et plus encore.

L’application Apple Sports est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.