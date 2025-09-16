Apple propose désormais son application Apple Sports sur iPhone dans de nouveaux pays, dont la France. Elle était déjà disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et au Mexique.

Enfin Apple Sports en France

L’application Apple Sports permet d’obtenir des informations en temps réel grâce aux événements en direct sur votre écran verrouillé ou sur les pages de matchs, notamment les cotes, les scores et les commentaires sportifs. Vous pouvez suivre des équipes, des ligues, des divisions et des tournois, et personnalisez votre vue d’accueil dans l’application. Aussi, vous pouvez mettre un widget sur l’écran d’accueil pour accéder rapidement aux scores et aux calendriers des matchs à venir.

Ainsi, vous pouvez suivre le football et ses différentes compétitions (Ligue 1, Premier League, Serie ABundesligua, Ligue des Champions, etc), tout comme d’autres sports, dont la Formule 1, la NFL (football américain), le tennis, NBA, NHL et plus encore.

Voici les notes de la mise à jour disponible aujourd’hui :

Découvrez les widgets Apple Sports, qui vous permettent d’accéder rapidement aux scores en direct et aux calendriers des matchs directement sur votre écran d’accueil. Vous pouvez personnaliser les widgets pour avoir un aperçu en temps réel des résultats de vos équipes et ligues préférées.

Les amateurs de sport en Autriche, en France, en Allemagne, en Islande, en Irlande, en Italie, au Portugal et en Espagne peuvent désormais suivre leurs ligues et leurs équipes préférées dans Apple Sports.

L’offre en matière de football s’élargit avec la Bundesliga 2, la Ligue 2, la Primeira Liga, la Segunda División et la Serie B.

Vous pouvez désormais suivre les événements à venir pour ne rien manquer de l’action. Quand l’événement commencera, vous verrez les événements en direct sur votre écran verrouillé.

Profitez des matchs de la NFL et du football universitaire avec des mises à jour plus détaillées dans Événements en direct et dans l’app, notamment les temps d’arrêt et bien plus encore.

L’application Apple Sports est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.