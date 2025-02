Le Super Bowl LIX est maintenant terminé et Apple décide de mettre en avant le football par rapport au football américain. C’est l’occasion de faire la promotion du MLS Season Pass avec Lionel Messi.

Dans la publicité diffusée sur les réseaux sociaux par le compte Apple TV, on peut voir Lionel Messi sur un terrain de football américain faire des jongles avec un ballon de football américain justement. Après une démonstration de 20 secondes, le célèbre joueur argentin tire et revient sur ses pas. « Quand le football se termine, le fútbol commence », indique un slogan. La publicité se termine avec la date du 22 février, qui correspond au début de la nouvelle saison de la Major League Soccer (MLS), à savoir la ligue professionnelle de football en Amérique du Nord.

Fútbol begins February 22. Watch on Apple TV. #MLSSeasonPass pic.twitter.com/Muos5p3EUB

Aussi, Tim Cook, le patron d’Apple, a posté une photo aux côtés de Lionel Messi :

From 🏈 to ⚽! MLS is back February 22! https://t.co/C5LkVCD0ac pic.twitter.com/R3G9OLUCbN

— Tim Cook (@tim_cook) February 10, 2025