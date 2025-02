Cette nuit, Kendrick Lamar a livré une prestation lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2025, un show sponsorisé par Apple Music. Le rappeur a enchaîné une série de musiques de son répertoire, avec des morceaux tels que GNX, Squabble Up, Humble, DNA, Euphoria et Man at the Garden. Le public a également eu droit à des duos, notamment avec SZA sur Luther et All The Stars, ainsi qu’avec DJ Mustard sur TV Off. La chanson Not Like Us (qui est une attaque à Drake) a particulièrement marqué les esprits, en devenant numéro 1 sur Apple Music aux États-Unis après la performance.

Le spectacle de Kendrick Lamar au Super Bowl

Parmi les surprises de ce show, l’acteur Samuel L. Jackson a fait une apparition remarquée dans le rôle d’Oncle Sam, tandis que Serena Williams, ancienne star du tennis, a apporté sa touche personnelle en dansant sur scène. L’album GNX de Kendrick Lamar a également connu un succès immédiat, s’imposant comme le plus téléchargé et le plus streamé respectivement sur iTunes et Apple Music aux États-Unis.

Le Super Bowl LIX a opposé les Philadelphia Eagles aux Kansas City Chiefs, avec les premiers qui ont gagné 40 à 22. Les Eagles ont dominé dès le début, menant 24-0 à la mi-temps.

Tim Cook était présent

En parlant du Super Bowl qui s’est tenu à La Nouvelle-Orléans, Tim Cook, le patron d’Apple, était présent sur place. Il a d’ailleurs partagé une vidéo sur le sujet : « J’ai passé un week-end extraordinaire à La Nouvelle-Orléans avec des étudiants, des membres de l’équipe, des athlètes et certains des artistes les plus influents du moment. Le tout couronné par un match et un spectacle de mi-temps fantastiques ! Félicitations aux Philadelphia Eagles ! ».