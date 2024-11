Drake a initié une procédure judiciaire visant la maison de disque Universal Music (UMG) et Spotify par rapport à la musique Not Like Us de Kendrick Lamar, et il se trouve qu’Apple est indirectement mêlé à cette affaire.

Dans le dépôt de plainte auprès d’un tribunal de New York, Drake et ses avocats accusent Universal Music (la maison de disques de Kendrick Lamar) d’avoir gonflé la popularité de la musique Not Like Us et donc d’avoir falsifié les chiffres d’écoute sur Spotify et d’autres plateformes de streaming.

Drake affirme qu’Universal Music a mis en place toute une campagne pour que Not Like Us devienne une chanson virale, ce que la maison de disque dément catégoriquement.

Pour ceux qui ne le savent pas, Kendrick Lamar et Drake sont en conflit. Not Like Us est ce qu’on appelle un diss track, c’est-à-dire un morceau qui s’attaque à une personne. En l’occurrence, Kendrick Lamar attaque Drake, notamment sur le comportement sexuel inapproprié présumé du rappeur canadien avec des mineurs. Il se trouve que le morceau a connu un joli succès, ce qui nuit à l’image de Drake.

Apple est mêlé au conflit entre Drake et Kendrick Lamar

Quel rapport avec Apple ? Il se trouve que Drake et ses avocats affirment qu’Apple a été payé par Universal Music pour que Siri joue Not Like Us lorsque les utilisateurs demandent à jouer l’album Certified Lover Boy de Drake. Not Like Us comprend notamment les mots « certified pedophile » et Siri aurait donc joué le morceau au lieu de lancer l’album Certified Lover Boy.

Autant dire qu’il s’agit d’une accusation assez notable. Et encore une fois, Universal Music dément tout paiement et assure que le succès est simplement dû à la qualité du morceau et de Kendrick Lamar.

On rappellera que Drake a participé à une keynote d’Apple pour notamment parler d’Apple Music. Le rappeur canadien a aussi tourné une publicité pour Apple Music et a été le premier à atteindre 1 milliard de streams avec son album Views en 2016.