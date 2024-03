Apple propose au téléchargement la version finale de la mise à jour 17.4 pour le HomePod et le HomePod mini. Il y a eu plusieurs bêtas et une release candidate pour les développeurs et testeurs publics au cours des dernières semaines.

Avec la mise à jour 17.4, Siri s’améliore pour apprendre quel est votre service de streaming musical préféré. Jusqu’à présent, vous deviez préciser quelle application le HomePod devait utiliser pour jouer votre musique. Par exemple, vous êtes un utilisateur de Deezer. Auparavant, vous deviez dire une phrase comme « Joue [nom de la musique] depuis Deezer ». Il fallait à chaque fois mentionner le service de streaming musical.

Cela change avec la mise à jour 17.4, puisque Siri détecte quel service vous utilisez pour vous éviter de préciser son nom à chaque fois. Ainsi, si l’on reprend notre exemple précédent, le simple fait de dire « Joue [nom de la musique] » va suffire pour que le HomePod lance automatiquement le morceau depuis Deezer.

Pour mettre à jour votre HomePod vers la version 17.4, ouvrez l’application Maison, sélectionnez Domicile puis allez dans Réglages des domiciles > Mise à jour logicielle. Il ne vous reste plus qu’à installer la nouvelle version. Sinon, la mise à jour s’installera automatiquement d’ici les prochains jours.