Les utilisateurs avec un HomePod vont avoir le droit à une nouveauté en lien avec Siri grâce à la mise à jour logicielle 17.4. L’assistant va s’améliorer pour apprendre quel est votre service de streaming musical préféré.

Siri progresse (un peu) sur le HomePod

En l’état, vous devez préciser quelle application le HomePod doit utiliser pour lire votre musique. Par exemple, vous êtes un utilisateur de Deezer. Aujourd’hui, vous devez dire une phrase comme « Joue [nom de la musique] depuis Deezer ». Il faut à chaque fois mentionner le service de streaming musical.

Cela change avec la mise à jour 17.4, puisque Siri va détecter quel service vous utilisez pour vous éviter de préciser son nom à chaque fois. Ainsi, si l’on reprend notre exemple précédent, le simple fait de dire « Joue [nom de la musique] » va suffire pour que le HomePod lance automatiquement le morceau depuis Deezer.

Ce comportement est similaire à celui qu’Apple a mis en place pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad avec iOS 14.5. Dans ce cas, Siri peut demander à l’utilisateur quelle application multimédia il souhaite utiliser et se souvenir de sa décision pendant un certain temps. Cependant, il n’y a pas de menu pour les réglages où les utilisateurs peuvent choisir une application spécifique pour être le lecteur par défaut.

Outre la prise en charge par Siri d’un service de streaming musical privilégié, la mise à jour 17.4 du HomePod comprend des améliorations en matière de performances et de stabilité. La mise à jour sera disponible pour tous dès cette semaine.