Apple pense aujourd’hui aux HomePod et HomePod mini en leur proposant la mise à jour 17.1.1 (build 21K82). Elle vient corriger un bug avec Siri et plus exactement ses réponses.

Voici ce qu’Apple indique dans ses notes pour la mise à jour 17.1.1 qui concerne les deux HomePod :

La version logicielle 17.1.1 résout un problème où certaines enceintes HomePod pouvaient répondre lentement ou ne pas terminer les requêtes.

Pour mettre à jour votre HomePod vers la version 17.1.1, ouvrez l’application Maison, sélectionnez Domicile puis allez dans Réglages des domiciles > Mise à jour logicielle. Il ne vous reste plus qu’à installer la nouvelle version. Sinon, la mise à jour s’installera automatiquement d’ici les prochains jours.

La précédente mise à jour étant la version 17.1. Elle a apporté l’amélioration des dialogues pour tous les HomePod. Cela concerne surtout l’écoute des films et séries.

La fonction vient augmenter le volume des voix parlées pour rendre les dialogues plus faciles à entendre par rapport aux effets, à l’action et à la musique dans un film ou une série. Cela fonctionne lorsqu’un HomePod ou un HomePod mini est couplé à une Apple TV et utilisé comme option de sortie audio.

La fonction était disponible sur le HomePod de deuxième génération, et il s’agissait d’une fonctionnalité proposée pour la première fois dans tvOS 17. Avec la mise à jour 17.1 sur le HomePod, le système a pu être activé sur n’importe quel HomePod (ou ensemble de HomePod) couplé à une Apple TV 4K.