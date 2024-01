Le football revient sur l’application Apple TV, avec Apple annonçant la disponibilité dès aujourd’hui du MLS Season Pass 2024 pour la Major League Soccer. Il y a une mise en avant toute particulière de Lionel Messi.

C’est parti pour le football avec Apple

L’édition 2024 commencera le 21 février, avec quatre matchs gratuits pour le week-end d’ouverture. Vous pouvez également regarder les matchs de pré-saison de l’Inter Miami de Lionel Messi à partir d’aujourd’hui.

Le prix du MLS Season Pass est de 13,99€/mois ou 89€/saison. Les abonnés à Apple TV+ ont le droit à une promotion, avec l’abonnement mensuel à 11,99€ et l’abonnement pour la saison complète à 69€. Il s’agit de la deuxième saison des matchs de football chez Apple, 2023 ayant été la première année. Pour rappel, Apple et la MLS ont signé un accord valable pendant 10 ans.

Le MLS Season Pass comprend l’accès à tous les matchs en direct de la saison régulière de la MLS, aux séries éliminatoires de la MLS Cup, aux matchs All Star des ligues, à la Campeones Cup et à certains tournois de la MLS Next. Tous les contenus peuvent également être regardés à la demande, avec des diffusions en anglais et en espagnol (et même en français quand des équipes canadiennes jouent). Le MLS Season Pass est disponible dans plus de 100 pays et ne comporte aucune restriction régionale.

À noter que l’option de multiplex pour avoir un affichage multiple afin de regarder jusqu’à quatre flux vidéo en simultané est maintenant disponible sur iPad. C’était déjà disponible sur l’Apple TV.