Alors qu’Apple a récemment annoncé intégrer tous les matchs de football de la Major League Soccer (MLS) à son abonnement Apple TV de base, les deux partenaires ont renégocié en profondeur leur accord de diffusion. Le contrat, initialement prévu pour 10 ans, se terminera finalement en 2029. C’est une manœuvre stratégique qui doit permettre à la ligue de football de mieux valoriser ses droits après la Coupe du monde 2026.

Le partenariat, qui devait courir jusqu’en 2032, prendra finalement fin avec la saison 2028-2029 selon Sportico. Ce changement s’accompagne d’une refonte du calendrier de la ligue du football nord-américain à partir de 2027 et d’une nouvelle structure de paiement. La MLS recevra 200 millions de dollars pour la saison 2026, puis 275 millions de dollars par saison pour les deux dernières années complètes du contrat.

Au total, ces nouvelles conditions représentent une augmentation d’environ 50 millions de dollars pour la MLS sur la période allant jusqu’en 2029 par rapport à l’accord précédent. En contrepartie, Apple a obtenu que la ligue renonce à son option de résiliation anticipée après la saison 2027, sécurisant ainsi le partenariat jusqu’à son nouveau terme.

Se positionner pour l’après-Coupe du monde 2026

Cette renégociation offre une plus grande flexibilité pour Apple et la MLS. Pour la MLS, le but est de pouvoir renégocier ses droits de diffusion à un moment où l’intérêt pour le football en Amérique du Nord sera potentiellement à son apogée.

La tenue de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada devrait en effet créer un engouement sans précédent pour ce sport dans la région. En se libérant de son engagement à long terme, la MLS se donne la possibilité de sonder le marché et de signer un accord encore plus lucratif à partir de 2029, que ce soit avec Apple ou un autre diffuseur.