La fidélité des utilisateurs d’iPhone a atteint 87 % au premier trimestre de 2026, selon une étude de la firme CIRP, contre 84 % un an plus tôt. Seuls 12 % des nouveaux acheteurs d’iPhone provenaient d’Android durant cette période, contre 14 % au premier trimestre de 2025.

Les utilisateurs d’iPhone restent fidèles à Apple

Cette progression s’inscrit dans une tendance de fond que CIRP observe depuis plusieurs années. Début 2024, la fidélité s’établissait à 85 %, avec 13 % d’utilisateurs venus d’Android, ce qui place la fourchette récente des transferts entre plateformes entre 11 % et 15 %. À peine 1 % des nouveaux acheteurs d’iPhone proviennent d’un téléphone basique ou effectuent un premier achat de smartphone, confirmant que la croissance d’Apple repose désormais presque exclusivement sur le renouvellement de sa base existante plutôt que sur la conquête de nouveaux utilisateurs.

CIRP explique cette stabilité par le fait que la grande majorité des utilisateurs a fixé son choix de plateforme depuis longtemps, les mouvements entre iOS et Android restant marginaux d’une année à l’autre. Les périodes de forte captation de nouveaux utilisateurs par Apple remontent surtout aux premières années de l’iPhone, notamment lors de son expansion au-delà d’AT&T vers d’autres opérateurs américains. En France, Orange avait l’exclusivité de l’iPhone au départ. Il est ensuite arrivé chez SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.

L’enquête s’appuie sur une méthodologie constante, interrogeant les acheteurs sur le téléphone qu’ils utilisaient précédemment, avec des résultats comparables à ceux d’autres études récentes menées sur le même sujet.

Pour Apple, les prochains relais de croissance ne résident donc plus dans la conversion massive d’utilisateurs Android mais dans la rétention et l’innovation. L’arrivée de Siri AI, l’assistant entièrement repensé avec de l’intelligence artificielle qui est disponible dans iOS 27 (sauf dans les pays de l’Union européenne), pourrait renforcer l’attachement des utilisateurs déjà acquis au sein de l’écosystème d’Apple. Parallèlement, le lancement attendu de l’iPhone Ultra pliable pourrait constituer un nouvel argument pour séduire les possesseurs de smartphones pliables chez Android. Ce sera une toute nouvelle gamme pour Apple.