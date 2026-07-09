Volvo annonce le déploiement d’une application Apple Music native dans ses voitures. Cela concerne plus de deux millions de véhicules qui vont en profiter grâce à une mise à jour logicielle OTA, c’est-à-dire à distance.

Apple Music s’invite chez Volvo

Afin de fêter ce lancement, Volvo annonce offrir trois mois gratuits à Apple Music (offre valable jusqu’au 6 juillet 2027). Les clients éligibles peuvent profiter de cette offre via l’application Volvo Cars.

Les conducteurs peuvent profiter de l’audio spatial avec Apple Music, optimisé par la technologie Dolby Atmos et mis en valeur par le système audio Bowers & Wilkins des modèles Volvo EX60, EX90 et ES90 qui disposent de cette option. Cette configuration offre une expérience immersive qui place les occupants du véhicule au cœur de la musique avec un son et des voix qui résonnent dans l’ensemble de l’habitacle.

Pour ceux qui ont déjà un compte Apple Music, il est possible de se connecter afin de retrouver vos playlists directement depuis la voiture. Le tout est contrôlable par commande vocale ou via l’écran tactile. De plus, les nouveaux abonnés peuvent s’inscrire rapidement et importer toutes leurs playlists ainsi que l’intégralité de leur bibliothèque musicale depuis d’autres services de streaming.

Volvo dit que la mise à jour logicielle intégrant Apple Music sera disponible pour les modèles EX90, ES90, XC90, S90, V90, XC60, S60, V60, XC40, EX40 et EC40 à partir des gammes de 2020. La date de disponibilité peut varier en fonction du modèle du véhicule et du marché.