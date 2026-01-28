Alors que certains constructeurs automobiles font marche arrière, Volvo réaffirme haut et fort son attachement à Apple CarPlay. Dans une interview à The Drive, Anders Bell, directeur de la technologie et de l’ingénierie du constructeur automobile, a promis que l’entreprise continuerait « absolument » de proposer CarPlay et Android Auto, y compris sur ses futurs modèles électriques.

Apple CarPlay et Android Auto restent chez Volvo

Cette stratégie tranche radicalement avec celle de General Motors (GM) qui persiste à supprimer Apple CarPlay et Android Auto de toute sa gamme. Pour Volvo, la philosophie est inverse : il s’agit de s’adapter à la vie numérique du client plutôt que de lui imposer une solution propriétaire. « Nous voulons l’intégrer à votre vie numérique, pas vous forcer à quelque chose », résume Anders Bell. L’objectif est de respecter l’écosystème numérique choisi par l’utilisateur, qu’il dispose d’un iPhone ou d’un smartphone Android.

Le dirigeant reconnaît d’ailleurs sans détours l’origine du succès de ces plateformes : la médiocrité historique des systèmes embarqués des constructeurs. « Le système d’infodivertissement était tellement merdique à l’époque dans les voitures », admet-il avec franchise.

CarPlay classique ou version Ultra ?

Si l’engagement sur le maintien de CarPlay est ferme, un flou subsiste sur la version qui sera supportée. Volvo figurait initialement parmi les partenaires annoncés pour CarPlay Ultra, à savoir la nouvelle génération du système, mais il s’est murmuré l’an dernier que Volvo faisait partie des constructeurs qui n’étaient plus intéressés. Anders Bell a simplement évoqué une « très belle intégration d’Apple CarPlay », sans préciser s’il s’agissait de la mouture standard ou de la version avancée.

L’ambition de Volvo reste double : offrir la « meilleure expérience native absolue » avec son propre système, tout en garantissant une intégration « suprêmement bonne » des alternatives. Cette approche hybride se concrétise déjà sur le nouveau SUV EX60 dévoilé cette semaine qui proposera par exemple une application Apple Music native supportant l’audio spatial, preuve que le constructeur cherche à combiner le meilleur des deux mondes.