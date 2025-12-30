Ford signe et persiste : CarPlay d’Apple va rester disponible dans ses voitures, là où d’autres constructeurs (comme General Motors) préfèrent s’en séparer. Ford avait déjà fait cette annonce et il réitère aujourd’hui.

Apple CarPlay reste chez Ford

Lors de la Barclays Global Auto and Mobility Tech Conference 2025, Sherry House, la directrice financière de Ford, a déclaré :

Je voudrais poursuivre un peu sur ce thème car comme vous l’avez dit, c’est quelque chose qui me passionne. Nous allons également continuer à offrir à nos clients le choix en ce qui concerne Apple CarPlay. Nous pensons que c’est un produit que nos clients apprécient vraiment, nous allons donc continuer à leur permettre d’y avoir accès. Nous allons également intégrer Gemini en 2026, dès qu’il sera disponible. Et nous allons également continuer à développer des applications natives qui nous permettront d’établir une connexion profonde avec nos clients. Nous le faisons déjà dans certaines des dernières applications et fonctionnalités que nous avons développées en interne chez Ford, qui ont permis d’augmenter d’environ 20 points le niveau d’engagement par rapport à notre version précédente de SYNC4. Ce que vous voyez, c’est donc une combinaison entre le meilleur de l’extérieur, complété par ce que nous savons de notre clientèle, complété par des applications natives, et le tout réuni dans l’ensemble de notre gamme de produits.

CarPlay Ultra ou version standard ?

Vous savez donc que si vous achetez une Ford ou avez prévu de le faire, vous retrouverez toujours CarPlay d’Apple. En l’état, le constructeur ne précise pas s’il s’agira une nouvelle fois de la version standard ou de CarPlay Ultra, à savoir la version améliorée avec davantage de contrôles.

Il se trouve qu’Apple a déjà listé Ford comme partenaire pour CarPlay Ultra. Mais les choses ont évolué depuis quelques mois, du moins chez certains constructeurs. D’ailleurs, Jim Farley, le patron de Ford, a récemment déclaré ne pas aimer le fonctionnement actuel de CarPlay Ultra. Il a ajouté avoir discuté avec Tim Cook, le patron d’Apple, à plusieurs reprises à ce sujet.