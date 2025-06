Apple a récemment officialisé CarPlay Ultra, une version avancée de son interface embarquée conçue pour une intégration profonde avec les systèmes des véhicules. CarPlay Ultra permet notamment d’afficher des informations en temps réel sur tous les écrans du conducteur, y compris le tableau de bord, tout en respectant l’esthétique voulue par le constructeur automobile. Aston Martin a été le premier à annoncer son soutien à CarPlay Ultra, et Apple promettait alors que d’autres marques allaient suivre. On note cependant que plusieurs constructeurs initialement mentionnés par Apple, comme Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Polestar et Renault, ont finalement refusé d’adopter cette nouvelle interface, et malgré des négociations avec Apple initialement plutôt positives.

Si l’on en croit les bonnes sources de The Financial Times, la principale raison de ces retraits serait d’ordre financier. Les constructeurs, notamment dans le segment du haut de gamme, chercheraient à consolider leurs revenus en développant leurs propres services connectés et leurs offres d’abonnement. L’intégration d’Apple CarPlay Ultra pourrait menacer directement ces sources de revenus en réduisant le contrôle de ces mêmes constructeurs sur l’expérience utilisateur et sur la monétisation des services embarqués. « N’essayez pas d’envahir nos propres systèmes. » aurait même dit à Apple un responsable de Renault ! Même si la version « classique » de CarPlay est désormais intégrée dans une vaste gamme de véhicules, ces désengagements de grands noms de l’automobile pourraient finir par isoler la solution d’Apple et à la rendre de moins en moins nécessaire.