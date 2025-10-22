General Motors (GM) a pris la décision de finalement supprimer CarPlay d’Apple de l’ensemble de ses voitures, dont les modèles thermiques. Le constructeur américain l’avait déjà fait pour ses voitures électriques.

La fin de CarPlay et Android Auto chez General Motors

Mary Barra, la patronne de GM, a annoncé la nouvelle lors d’une interview avec The Verge :

Cela dépend en grande partie du moment où vous effectuez une mise à jour sur ce véhicule. Lorsque vous considérez le fait que notre gamme compte plus de 40 modèles, vous ne pouvez pas simplement effectuer cette mise à jour et tous les modèles seront mis à jour. À mesure que nous progressons avec chaque nouveau véhicule et chaque lancement majeur de nouveau véhicule, je pense que vous constaterez que nous sommes cohérents à cet égard. Nous avons pris la décision de donner la priorité à nos véhicules électriques pendant cette période, et à mesure que nous progressons, nous continuerons à le faire pour l’ensemble de notre gamme.

Questionnée ensuite l’absence d’une fonctionnalité comme Apple CarPlay ou Android Auto dans les voitures thermiques, la dirigeante répond : « Alors que nous nous apprêtons à un déploiement majeur, je pense que c’est une bonne attente. Oui ».

Un lien avec… Steve Jobs

Pour sa part, Sterling Anderson, le directeur des produits chez GM, fait un lien entre cette décision du constructeur automobile et… Steve Jobs. Il déclare :

Mais franchement, c’est une approche très Jobsienne des choses. Personne n’a apprécié la suppression du disque dur, tout le monde s’en plaignait sur les forums et Facebook, mais il a répondu : « Écoutez, le stockage flash est vraiment l’avenir. Adoptez-le, vous verrez ». C’est un peu ce que nous disons ici, en fait c’est exactement ce que nous disons.

Le responsable assure par ailleurs que le système maison de General Motors propose plusieurs options. Il affirme que le système de GM « peut faire tellement plus de choses » que CarPlay ou Android Auto.