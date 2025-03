Le constructeur automobile General Motors (GM) a pris une décision qui fait débat dans le secteur des véhicules électriques. Il y a quelques années, GM a annoncé l’abandon progressif de CarPlay et d’Android Auto dans ses nouvelles voitures électriques, privilégiant sa propre plateforme logicielle. Ce choix avait déjà suscité des réactions mitigées, de nombreux conducteurs considérant CarPlay comme une fonctionnalité essentielle.

Dans ce contexte, un concessionnaire près de Detroit, LaFontaine Chevrolet Plymouth, a saisi l’opportunité en proposant un service d’installation après-vente de CarPlay sur les nouveaux véhicules électriques de GM. Cependant, selon The Drive, le constructeur a récemment mis fin à cette initiative, invoquant des préoccupations de sécurité. « Nous avons pris la difficile décision de discontinuer ce produit », a indiqué le concessionnaire où le service était auparavant promu. « Ce n’est pas une décision prise à la légère, mais divers facteurs rendent sa poursuite non viable à long terme », a-t-il ajouté.

Un porte-parole de GM a expliqué que les installations après-vente non approuvées de CarPlay « pourraient affecter des fonctionnalités de sécurité critiques » et poser d’autres problèmes. « Ces services, qui introduisent des fonctionnalités non conçues, testées et validées par GM, peuvent entraîner des dysfonctionnements imprévus pour les clients », a-t-il précisé, soulignant que cela pourrait également annuler certaines parties de la garantie du véhicule.

Reste à savoir si ces installations présentent réellement un risque ou si GM cherche surtout à imposer sa stratégie logicielle. L’impact sur les clients ayant déjà bénéficié du service demeure, pour l’heure, incertain.