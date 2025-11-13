Dans un revirement qui met fin à des années de refus catégorique, Tesla serait en train de développer l’intégration d’Apple CarPlay dans ses voitures électriques. Selon Bloomberg, le constructeur automobile, qui a longtemps ignoré l’une des fonctionnalités les plus réclamées, a commencé à tester la solution en interne. Un changement de cap stratégique majeur pour la société d’Elon Musk.

Apple CarPlay en approche sur les Tesla

Contrairement à ce qui se fait chez plusieurs constructeurs, CarPlay ne remplacera pas entièrement le système d’exploitation de Tesla. Il s’exécutera dans une fenêtre au sein de l’interface du système de Tesla, permettant de conserver l’accès à l’écosystème natif.

Tesla opterait pour la version standard et sans fil de CarPlay, et non pour la nouvelle itération CarPlay Ultra capable de gérer la climatisation ou les réglages des sièges. Surtout, CarPlay n’aura pas accès aux fonctions de conduite avancées comme le FSD (Full Self-Driving). Les conducteurs devront toujours utiliser l’application de navigation de Tesla pour ces fonctionnalités. Pendant ce temps, Android Auto, le concurrent de Google, n’est pas à l’ordre du jour.

Les raisons d’un changement de cap stratégique

Ce retournement s’expliquerait par une conjonction de facteurs qui ont forcé la main d’Elon Musk. Historiquement hostile à Apple, qu’il a critiqué pour ses politiques sur l’App Store et a accusé de débaucher ses ingénieurs, le patron de Tesla fait face à une nouvelle réalité.

D’une part, la pression commerciale s’est intensifiée. Les ventes de Tesla ont ralenti et l’absence de CarPlay est devenue un argument de vente négatif. Une étude de McKinsey datant de 2024 révélait qu’un tiers des acheteurs potentiels considérait cette absence comme un facteur rédhibitoire. D’autre part, le rapport de force avec Apple a changé. La firme de Cupertino a abandonné son projet de voiture en 2024, éliminant un rival direct, et est devenue un partenaire de distribution indispensable pour les applications X et Grok sur l’App Store.

Cette décision, si elle se concrétise, serait une victoire majeure pour Apple qui cherche à étendre son écosystème. Elle intervient à un moment où d’autres grands constructeurs, comme General Motors (GM), font le pari inverse en retirant CarPlay de leurs véhicules pour privilégier leurs propres systèmes. Le calendrier reste toutefois flou : un déploiement est envisagé dans les mois à venir, mais connaissant Tesla, le projet pourrait être retardé, voire annulé.