Les voitures électriques de Rivian proposent un nouveau service de streaming musical, à savoir Apple Music. Cela inclut le support de l’audio spatial avec le Dolby Atmos.

La dernière mise à jour logicielle en date de Rivian apporte une application Apple Music intégrée aux véhicules électriques de la société, tels que le R1T et le R1S. L’application permet aux utilisateurs d’accéder à une bibliothèque de plus de 100 millions de chansons et à 30 000 playlists et stations de radio en direct dans le monde entier, dans le cadre d’une expérience totalement intégrée au système d’infodivertissement du constructeur automobile.

Malheureusement, le simple fait d’avoir un abonnement actif à Apple Music ne suffit pas pour profiter du service de streaming sur son véhicule Rivian. En effet, il faut également l’abonnement Connect+ du constructeur. Le prix est de 14,99$/mois ou 149,99$/an. Il donne accès à quelques fonctionnalités, comme les capacités de hotspot Wi-Fi, l’imagerie satellite et les commandes vocales améliorées via Alexa. Il est possible d’avoir un essai gratuit de deux mois.

« Avec le lancement de l’audio spatial, Apple Music a élevé l’expérience d’écoute des fans de musique du monde entier et a donné aux artistes une nouvelle façon de faire et de penser leur musique », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et de Beats. « Nous sommes ravis d’apporter cette expérience en natif aux conducteurs de Rivian, ainsi que toutes les fonctionnalités appréciées et les contenus créés par des humains qui font d’Apple Music la meilleure destination pour les amateurs de musique ».

Apple Music est donc maintenant disponible sur ces véhicules. Cependant, le patron de Rivian a récemment annoncé que le groupe ne va pas proposer CarPlay d’Apple. Il dit vouloir « contrôler l’écosystème » et non laisser les clés à Apple.