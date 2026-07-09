Apple a engagé des discussions avec la start-up PrismML, qui a réussi à faire fonctionner un modèle d’intelligence artificielle de 27 milliards de paramètres directement sur un iPhone 17 Pro, selon The Information.

Une IA de niveau serveur fonctionnant en local sur iPhone

Cette prouesse technique dépasse largement les capacités actuelles des modèles IA mobiles, qui ne comptent généralement que quelques milliards de paramètres actifs. PrismML s’appuie sur Qwen 3.6, un modèle open source développé par le groupe chinois Alibaba, et a réussi à le comprimer suffisamment pour qu’il tienne sur un iPhone 17 Pro sans sacrifier ses capacités. La start-up prévoit de publier ce modèle en open source le 14 juin, une version notamment capable d’assister au développement logiciel.

Apple aurait eu plusieurs réunions avec PrismML pour évaluer l’intégration de cette technologie sur ses iPhone et d’autres produits. Faire tourner un modèle aussi volumineux directement sur l’appareil permettrait à Apple de proposer une intelligence artificielle de niveau serveur sans dépendre du cloud, un objectif que la firme poursuit depuis plusieurs années pour des raisons de confidentialité, de rapidité de traitement et de maîtrise des coûts.

Cette démarche s’inscrit dans une série de mouvements plus larges autour de l’IA chez Apple. L’entreprise a récemment acquis la startup Q.ai pour 2 milliards de dollars, un investissement qui témoigne de son ambition dans ce domaine. Apple collabore par ailleurs avec Google pour développer Siri AI, la nouvelle version de son assistant dans iOS 27 (qui n’est pas disponible dans l’Union européenne).

Rattraper le retard face à la concurrence

Apple a longtemps été perçu comme à la traîne dans la course à l’intelligence artificielle, distancé par des acteurs comme Google (Gemini) ou OpenAI (ChatGPT). La multiplication des acquisitions et des partenariats stratégiques traduit une volonté de rattraper ce retard rapidement. Si les discussions avec PrismML aboutissent, Apple pourrait se doter d’un avantage technique significatif en proposant une IA embarquée nettement plus puissante que celle de ses concurrents, sans passer par des serveurs distants.

Le choix de PrismML de publier son modèle en open source dès le 14 juillet illustre également une stratégie d’adoption large, en misant sur une communauté de développeurs pour accélérer la diffusion de sa technologie. Le recours à Qwen 3.6 souligne par ailleurs l’internationalisation croissante des développements en intelligence artificielle, où les acteurs asiatiques jouent désormais un rôle central dans les avancées technologiques les plus pointues. Les Américains ne sont pas les seuls dans ce domaine.